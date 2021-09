Covid, domani mattina hub vaccinale alla scuola Novelli

Si terrà dalle 9,30 alle 12 e non occorre prenotazione

MONREALE, 6 settembre – Si terrà domani mattina, dalle 9,30 alle 12 un hub vaccinale anti-covid nel plesso Novelli di via Archimede, facente parte dell’istituto comprensivo Veneziano-Novelli.

L’hub è “open”, e pertanto aperto alla cittadinanza, per il quale non occorre prenotazione, tanto per la prima che per la eventuale seconda dose.