Mercoledì prossimo vaccinazioni anti-covid alla scuola di Aquino

Per prenotarsi c’è tempo fino al 13 settembre

MONREALE, 8 settembre – Mercoledì 15 settembre sarà allestito un hub vaccinale nella sede della scuola primaria Leto – Borsellino, in via Aquino. L’iniziativa è voluta dalla dirigente della scuola Guglielmo II,Iole Nappi in collaborazione con l' ASP e il Comune di Monreale.

Sarà impegnato il personale medico dell'ASP nella somministrazione dei vaccini anti Covid-19 Pfizer dalle ore 9.00 fino ad esaurimento vaccini richiesti. Le vaccinazioni sono aperte agli alunni della scuola secondaria di I grado che a quella data avranno compiuto 12 anni di età e a tutte le persone interessate alla somministrazione

● della prima dose del vaccino Pfizer

● della seconda dose del vaccino Pfizer

● della seconda dose con vaccino Pfizer pur avendo ricevuto nella prima dose il vaccino Astrazeneca.

A tal fine l’ASP verificherà la possibilità di tale opzione per ogni soggetto richiedente.

È possibile prenotare attraverso il form, https://forms.gle/hSBwgc5Q1fBNZSKa9

entro le ore 14 del 13 settembre e per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere alla segreteria della scuola.