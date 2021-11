Venerdì il 18° anniversario della strage di Nassiriya: ecco le iniziative di commemorazione

Primo appuntamento domani al cimitero di Monreale

MONREALE, 10 novembre – Ricorre dopodomani, venerdì 12 novembre, il 18 anniversario della strage di Nassiriya, in Iraq, che provocò 28 morti, 19 dei quali italiani e tra questi il vicebrigadiere monrealese dei carabinieri, Domenico Intravaia.

Anche quest’anno, come di consueto, sono in programma diverse iniziative di commemorazione, che si divideranno tra Monreale, Palermo e Roma, così come in tante altre località italiane.

Questo il programma di quelle relative alla commemorazione di Domenico Intravaia:

11 novembre:

Ore 8,45 - Cimitero monumentale di Monreale deposizione corona di alloro sulla tomba del vicebrigadiere Domenico Intravaia.

Ore 10 - Palazzo Orléans. Il presidente della Regione Siciliana, accompagnato dal Prefetto di Palermo, dal Gen. dei Carabinieri Castello e da quello dell’Esercito Scardino, deporrà una corona di alloro sulla lapide commemorativa.

Ore 11 - Messa presso la Cattedrale di Palermo officiata dall’arcivescovo Corrado Lorefice.

12 novembre

Cerimonie a Roma alla presenza delle più alte cariche dello Stato