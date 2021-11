''Il demone dei miei peccati'' del monrealese Ilarione Loi, terzo appuntamento di ''Incontri con l'autore''

Giovedì 2 dicembre, ore 16, alla biblioteca comunale Casa Cultura "Santa Caterina". Ingresso libero con green pass

MONREALE, 30 novembre – La rassegna "Incontri con l'autore", ideata dalla consulente per la promozione del territorio Manuela Quadrante insieme all'assessore alla Cultura Rosanna Giannetto, col patrocinio gratuito del comune di Monreale, entra nel vivo con il terzo appuntamento.

Dopo il racconto per ragazzi "Turi e il prodigioso cronoscopio", di Rosario Prestianni, e il romanzo di Roberta La Corte "Come la marea", è la volta di "Il demone dei miei peccati", romanzo d'esordio del monrealese Ilarione Loi (nella foto), edito da Giovane Holden edizioni, che verrà presentato giovedì 2 dicembre alle ore 16 presso la biblioteca Casa cultura "Santa Caterina" in corso Pietro Novelli 5 a Monreale. Interverranno l'autore, Claudia Di Natale, Eleonora Di Trapani e Flavio Viola.