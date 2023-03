8 marzo, al centro sportivo ''Florio'' giornata gratuita di padel per tutte le donne

Campi a disposizione delle giocatrici dalle 8 alle 16

MONREALE, 5 febbraio – In occasione della giornata internazionale della donna di mercoledì prossimo, 8 marzo, il centro sportivo “Florio” di Aquino, apre le porte a tutti le donne appassionate di questo gioco, organizzando una giornata gratuita di divertimento e sport.

Il padel è uno sport che sta conquistando sempre più persone, grazie alla sua capacità di coinvolgere tutti, dai principianti ai professionisti. Si tratta, come sanno gli appassionati, di un gioco simile al tennis, ma che si gioca su un campo più piccolo e chiuso da muri in vetro. Il risultato è un gioco veloce e divertente, che permette di sviluppare la coordinazione, la resistenza e la strategia.

La giornata gratuita di mercoledì sarà un'occasione imperdibile per scoprire questo sport, per allenarsi e divertirsi in compagnia. Le partecipanti avranno a disposizione il campo da gioco, le racchette e le palline, e potranno sperimentare il gioco in modo libero, dal momento che, se non disporranno di quattro giocatrici sarà cura della struttura trovare le altre.

Non mancheranno occasioni per imparare le tecniche di gioco e per conoscere le regole del padel. Saranno presenti istruttori qualificati, pronti ad assistere le partecipanti e a fornire preziosi consigli per migliorare la propria prestazione.

La giornata gratuita di padel è stata organizzata da Florio Padel, che vuol fornire l'opportunità di promuovere lo sport in città.

Le interessate, quindi, sono invitate a non perdere l'occasione di partecipare alla giornata gratuita di padel, Mercoledì prossimo dalle 9 alle 16 presso il campo da gioco Florio Padel, via Aquino 21/c. Serve la prenotazione, presentarsi con l'abbigliamento sportivo e la voglia di divertirsi.

Per info e prenotazioni chiamare al numero 3899071719.