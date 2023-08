Estate monrealese, domani sera cabaret con Giovanni Cacioppo

Appuntamento alle ore 21,30 a piazza Guglielmo

MONREALE, 18 agosto – Si terrà domani sera, alle ore 21,30 sul palco di Piazza Guglielmo II a Monreale, lo spettacolo di cabaret di punta dell'Estate monrealese 2023, con l'intervento di Giovanni Cacioppo organizzato dalla Mat&Teo.

Comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo italiano, diventato famoso grazie ai programmi Mai dire lunedì, Zelig, Colorado Caffè, Made in Sud, Giovanni Cacioppo - siciliano Doc - debutta al Maurizio Costanzo Show fino ad arrivare al cinema con Aldo Giovanni e Giacomo.

Lo spettacolo comico di Giovanni Cacioppo propone una raccolta dei suoi migliori monologhi scritti in una carriera trentennale. Nello spettacolo si parla di usi e costumi della nostra epoca, del rapporto dei meridionali con il mondo del lavoro, di storie ed episodi carpiti nei racconti degli amici al bar. Il bar che per Cacioppo rappresenta il centro del mondo, il luogo da dove partono tutte le storie, il bar che è ricovero per gli sconfitti, luogo di aggregazione, palcoscenico per gli istrioni e a volte anche una seconda casa.