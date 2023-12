Natale 2023, domani sera si esibisce il coro Gospel dei ''Nightingales Singer Ensemble''

Appuntamento nella chiesa di San Gaetano alle 21,30

MONREALE, 28 dicembre – Due anni fa, in una cattedrale gremita, fu un successo. Il coro Gospel dei “Nightingales Singer Ensemble”, strappò gli applausi convinti dei presenti. Poi, sempre con il favore del pubblico, la replica nella chiesa di Giacalone e nell'abbazia di San Martino delle Scale.

Le premesse per un bis, quindi, ci sono tutte. L'appuntamento è fissato per domani sera, alle ore 21,30, quando il gruppo palermitano tornerà ad esibirsi a Monreale, nella chiesa di San Gaetano.

Si tratta di un gruppo composto da una trentina di coristi, davvero bravi, accompagnati da una band, che propongono molti brani del repertorio classico del genere, aggiungendo il doveroso tributo alla musica natalizia, tipica di questo periodo. Da “Silent Night” ad “Angels”, a “Oh holy night”, senza dimenticare “Adeste Fideles” ed – ovviamente – “Oh Happy Day”, brano per eccellenza del gospel.