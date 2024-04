Ancora tanti appuntamenti al cineteatro Imperia

Da oggi a domenica una serie di spettacoli di cinema e teatro

MONREALE, 2 aprile – Prosegue la programmazione ricca di appuntamenti per questa settimana al cinema al cineteatro Imperia di Monreale.

Si comincia oggi con il lungometraggio “Scianèl” con ben quattro proiezioni, in due delle quali il regista Luciano Accomando sarà in sala per presentare il film. Appuntamento oggi alle ore 18 e alle ore 21, con la presenza di Luciano Accomando e giovedì 4 aprile alle ore 18 e alle ore 21, sempre con la presenza del regista.

Altra importante proiezione all’interno della programmazione del Cinema sarà domani 3 aprile alle ore 18 e 21 con il lungometraggio Wonka, prequel del famosissimo film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, interpretato da uno stupendo Timothée Chalamet candidato ai Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale.

Si continua venerdì 5 aprile alle ore 21 con lo spettacolo teatrale “L’anno delle Ceneri” di La Compagnia in Valigia, tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Schillaci in cui la vicenda, incentrata nell’immediato dopoguerra nel quartiere di Buon Riposo, riprende memorie e tradizione della città di Palermo, come, ad esempio, il culto dei Decollati, ancora oggi ricordato nel Santuario dei Decollati e ben descritto nelle opere di Giuseppe Pitrè.

Sabato 6 aprile sempre alle ore 21 l’atteso spettacolo di e con Marco Manera Pane, Amore e Fesserie, un monologo divertentissimo in cui è raccolto il meglio del repertorio comico di Marco Manera. Riflessioni esilaranti sulla vita di ogni giorno, su ciò che ci circonda e su noi stessi, i siciliani, con i nostri vizi e le nostre virtù. Aneddoti e battute, risate e coinvolgimento in uno spettacolo adatto a tutta la famiglia per staccare la spina dalle ansie quotidiane e trascorrere insieme una serata in allegria.

Si chiude la settimana con la grande programmazione domenica 7 aprile alle ore 17.30 con lo spettacolo teatrale Il Piccolo Principe di La Compagnia delle Fiabe. Uno spettacolo per tutti, per i bambini, per gli adulti e le famiglie. Una serata magica, un’avventura carica di emozioni. Il piccolo principe inizia con l’incontro tra un pilota di aerei, precipitato nel deserto del Sahara, e un bambino, un principe di un asteroide lontano chiamato B-612. Su questo asteroide vivono soltanto il bambino, tre vulcani e una piccola rosa, molto vanitosa, che lui cura e ama. La storia inizia con la richiesta di un disegno e con il racconto del piccolo principe che spiega al pilota che ha conosciuto diversi personaggi strani viaggiando nello spazio. Il protagonista incontra personaggi su diversi pianeti.

Per info e prenotazioni, è possibile contattare il numero 366 613 5784, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 190. Costo del biglietto: 6 euro intero, 5 euro ridotto, dal prezzo del biglietto sono esclusi i diritti di prevendita.