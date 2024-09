CantaVip 2024, ecco l’elenco dei partecipanti

Obiettivo: allegria e solidarietà. Appuntamento domani sera in piazza Guglielmo alle ore 21

MONREALE, 14 settembre – Tutto pronto per la terza edizione del “CantaVip”, la manifestazione canora, organizzata da Monreale News, che si svolgerà domani sera,15 settembre, in piazza Guglielmo.

L’iniziativa, inserita nel cartellone delle iniziative dell’Estate Monrealese, così come le altre due precedenti, si propone di far trascorrere alla cittadinanza una serata leggera, all’insegna della goliardia, ma senza dimenticare la solidarietà. Appare opportuno ricordare, infatti, che nel corso della serata sarà organizzata una raccolta fondi, destinata alla Spia Onlus, l’associazione che si occupa di oncologia pediatrica all’ospedale dei Bambini di Palermo.

La manifestazione sarà presentata da Mario Micalizzi e Giada Adeflio e si è avvalsa della preziosa collaborazione dell’Asca e delle Ceramiche di Bisanzio dei fratelli Ferraro e vedrà 11 concorrenti, ciascuno dei quali in rappresentanza di una categoria, salire sul palco di piazza Guglielmo per cantare una canzone da loro scelta. La loro esibizione sarà sottoposta al verdetto di una giuria, appositamente nominata, presieduta dal sindaco, Alberto Arcidiacono.

Questo l’elenco dei partecipanti con le canzoni che interpreteranno:

1. NINO CASAMENTO (Agenti di viaggio) – I migliori anni della nostra vita (Renato Zero)

2. PAOLA NAIMI (Consiglieri comunali) – Io che amo solo te (Sergio Endrigo)

3. TONINO DI MARIA (Polizia Municipale) Scende la pioggia (Gianni Morandi)

4. MIMMO TRIOLO (Commercianti) – Se bruciasse la città (Massimo Ranieri)

5. VALENTINA GIAMBRUNO (Insegnanti) – Il cuore è uno zingaro (Giuliano Palma)

6. SALVO FERRARO (Infermieri) – Dicitencello vuje (Roberto Murolo)

7. GIOVANNA TERZO (Bartender) – Ancora (Eduardo De Crescenzo)

8. DARIO MELILLI (Odontoiatri) – Porta Portese (Claudio Baglioni)

9. JESSICA CONSALES (Protezione Civile) Messaggio d’amore (Mattia Bazar)

10. LUCIANA TALLUTO (Caf Patronati) – Fa rumore (Diodato)

11. LORENZO CAMPISI (Pensionati) – Baci (Remo Germani)