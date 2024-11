Monreale, prende il via domani il laboratorio teatrale de “La Compagnia in Valigia”

Il lunedì è dedicato ai bambini, il martedì a ragazzi e adulti

MONREALE, 3 novembre – Prende il via domani a Monreale il laboratorio di teatro organizzato da “La Compagnia in Valigia”. Diverse le fasce d’età alle quali è destinato.

I corsi si tengono i lunedì dalle 17 alle 19 (per bambini dai 5 ai 12 anni) e martedì per ragazzi ed adulti dalle 18 alle 19:30. La sede dei laboratori è stata gentilmente concessa da Amelia Crisantino presidente della Proloco di Monreale con la quale la compagnia da anni collabora per il territorio. La sede si trova in via Torres (di fronte il ristorante "Il giardino degli aranci”). Chi vuole provare, tra bambini ragazzi ed adulti, potrà farlo in queste due date in forma assolutamente gratuita.

La Compagnia in Valigia nasce nel giugno del 2015, a Palermo, e conta al suo interno 11 soci, tutti impegnati nei differenti compiti dell’azione teatrale.

Nel corso di questi anni, ha portato in scena diverse opere e sta preparando, con la collaborazione di artisti che ne condividono le finalità, allestimenti che sempre più si interessano dell’aspetto sociale ed umano della rappresentazione.

L’anno delle ceneri, Riduzione teatrale di Daniele Scarpati dell’omonimo romanzo di G. Schillaci, “La Compagnia in Valigia”, regia Dario Scarpati

• Plays And Players Theatre, Philadelphia, USA

Fascino a Rotelle di D. Scarpati, “La Compagnia in Valigia”, regia Dario Scarpati

• Teatro Marrucino – Chieti (Rassegna di Teatro sociale e giuridico)

La Compagnia in Valigia partecipa, inoltre, ai seguenti progetti:

- Laboratorio teatrale nell’Istituto Penitenziario Minorile “Malaspina” di Palermo: “Ci vediamo nel teatro” (2019)

- Laboratorio teatrale nel Centro di Servizio Sociale Per I Minorenni - Complesso Malaspina” di Palermo: “Ci vediamo nel teatro” (2019)

- Laboratorio di Archeologia sperimentale con persone con disabilità cognitivo-comportamentale e teatralizzazione della narrazione museale, in collaborazione con il CER – CEF di Petralia Soprana (Pa) – (2019)

- Dal 2022 aderisce al “Patto Locale per la Lettura della Città di Monreale”

- Laboratorio teatrale nell’Istituto Penitenziario Minorile “Malaspina” di Palermo: “Ci vediamo nel teatro” (2023).

Per info 3204617766