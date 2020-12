Respireremo l’aria di Natale pulita come nella notte dei tempi

fumetto di Salvino Caputo



Oggi 24 dicembre 2020, Vigilia del Santo Natale, vorrei e voglio fortissimamente modulare un pensiero propositivo in questo pantano di notizie, comunicati stampa, DCPM, coprifuoco, zone rosse, vaccini, varianti del Covid19 e tutto l’arrosto che ci cucinano Governi, Virologi ed Autorità Europee di un’Europa allo sbando nel braccio di ferro durissimo tra Germania e Francia in sintonia e l’Inghilterra in Brexit.

Continueranno a scannarsi sui vaccini, sul MES e nel misero tentativo di fare i conti con Mister Putin, il nuovo Zar indiscusso che governa di fatto l’Europa sull’orlo di una crisi di nervi. Ripiombando con i piedi per terra ed atterrando sulla mia Monreale, mi sento come Vasco Rossi nel suo celebre brano musicale Alba Chiara. Nella mia città natale e chiaroscurale, governa responsabilmente il mio amico Alberto Arcidiacono che rifugge dagli appellativi e comparazioni. Alberto guida un Governo Civico per farci respirare aria pulita e rinnovamento, nella salvaguardia del Bene Comune e nella proiezione della nostra città verso un futuro ecologico e senza barriere o steccati di alcun tipo.

Scriveva il mitico Vasco Rossi in Alba Chiara: Respiri piano per non far rumore…. e con la faccia pulita, cammini per strada mangiando una mela coi libri di scuola…. sei chiara come un’alba, sei fresca come l’aria. Questa è la foto di prospettiva futura che mi auguro si possa concretizzare in primis a Monreale. Vedere, incontrare ragazze e ragazzi con la faccia pulita che camminano per le nostre vie mangiando una mela e tenendo sotto braccio i libri di scuola per recarsi nelle nostre scuole a studiare e comprendere le traiettorie del nostro futuro, respirando aria pulita. Certamente la Scuola da sola non basterà ad essere il volano dello sviluppo e dell’economia di un paese, perché senza le attività produttive e dei servizi, vivremmo solo d’aria.

Artigianato, esercizi commerciali, ristoratori, operatori turistici, e tutte le attività omnicomprensive del settore alberghiero, merceologico, supermercati, sono e saranno sempre il volano attivo dell’economia civica. In conclusione, ritornando al titolo del mio articolo odierno, mi auguro a nome di Monreale News.it e delle mie umilissime opinioni, che possiamo respirare, nell’Alba del nostro Natale, aria pulita come nella notte dei tempi ed un senso di pace infinita coniugata ai sapori del nostro pranzo per antonomasia. Mentre chiudo l’articolo, sorrido perché non pranzerò a Natale, ma cenerò soltanto. Buon Natale a tutti i monrealesi!

