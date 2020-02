''La casa ecosostenibile'' della Guglielmo II ad Esperienza InSegna 2020

Alunni-docenti dal 18 al 22 febbraio al Polididattico di via Ernesto Basile per la manifestazione indetta da Palermo Scienze. LE FOTO

PALERMO, 25 febbraio – Come negli anni passati gli alunni delle classi terze dell’Istituto Guglielmo II di Monreale, dal 18 al 22 febbraio, nei locali dell'edificio 19 dell'Università di Palermo, hanno partecipato alla manifestazione Esperienza Insegna (giunta alla 13a edizione, indetta da Palermo Scienze) con una esposizione intitolata "La casa ecosostenibile".

Le docenti di scienze Daniela Bellomonte, Giuliana Varvaro, Laura Gambino, Ivana La Mendola, Tiziana Greco e Valentina Schirò hanno curato la preparazione didattica degli alunni espositori, mentre le professoresse Monica Ferrara, Tullia Gaudesi e Ivana Guddo, si sono occupate della realizzazione del modello di casa, guidando i ragazzi nella fase esecutiva. Le docenti hanno voluto ringraziare anche l'architetto Vincenzo Borriello che, nelle sue conferenze tenute a scuola, ha illustrato ai ragazzi il risparmio in termini economici di una casa ecosostenibile.



Gli alunni alla mostra hanno illustrato, con l’ausilio del modello realizzato a scuola, le modifiche che una casa deve possedere per diventare ecosostenibile. Ciò ha costituito senza dubbio, un’occasione di crescita per gli alunni, spesso abituati ad essere spettatori di lezioni frontali impartite dai docenti. In occasione della mostra sono stati infatti loro i veri “docenti” per i visitatori.

L'esposizione di giovani alunni della Guglielmo II è stata perfettamente in linea con il tema scelto per la rassegna di quest’anno, “Cambiamento climatico e sostenibilità ambientale”. Titolo che coglie la sfida che la nuova generazione, la Generazione Terra, ha lanciato all’umanità pretendendo interventi che non tengano conto solo degli ecosistemi, ma che siano sostenibili anche dal punto di vista sociale ed economico. Nucleo di Esperienza inSegna è la mostra di exhibit scientifici, realizzati e presentati dagli studenti che con i loro docenti hanno seguito un percorso didattico specifico, a cui si aggiungono numerosi eventi collaterali come convegni, conferenze, laboratori, visite guidate ai musei e spettacoli, azioni che danno maggiore forza allo scambio del sapere e sottolineano il carattere trasversale e interdisciplinare della manifestazione. Le attività proposte durante Esperienza inSegna 2020, come detto, mirano all’approfondimento delle problematiche attuali e al consolidamento della conoscenza delle tematiche storiche della cultura scientifica e tecnologica e delle competenze di base, con particolare cura di quelle comunicative, nella certezza che tutto ciò contribuisca efficacemente alla crescita di cittadini consapevoli e responsabili