Istruzione, il Cpia di Monreale un punto di riferimento per adulti e stranieri

Istruzione, il Cpia di Monreale un punto di riferimento per adulti e stranieri

Oltre 200 le domande di iscrizione pervenute

MONREALE, 25 giugno – Si è concluso l’anno scolastico anche per il punto di erogazione di Monreale del CPIA Palermo 2 e gli allievi del primo periodo hanno conseguito la licenza media.

Era il 2015 quando il neonato Cpia sostituiva i CTP, l’obiettivo era quello di formare adulti e stranieri presenti nel territorio e durante questi anni il Cpia ha raggiunto soddisfacenti risultati. Il punto di erogazione di Monreale è diventato anche punto di riferimento per la Prefettura infatti vi si svolgono anche gli esami di accertamento della lingua italiana rivolto a stranieri presenti nella provincia di Palermo. Il dirigente scolastico Patrizia Graziano si ritiene soddisfatta del lavoro svolto e delle reti che sono state costruite e mantenute in questi anni.

Le iscrizioni ai percorsi di formazione di alfabetizzazione e di primo periodo, primo livello sono già in corso e sono pervenute, nel punto di erogazione monrealese, che si trova presso il polo didattico Novelli-Veneziano oltre duecento domande. Sottolinea il coordinatore del punto di erogazione, Emanuela Ferraro che questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con il Centro per l’impiego e l’ufficio della solidarietà sociale, infatti si potrà garantire agli apprendenti la formazione di base, presupposto necessario per la formazione degli utenti percettori di reddito di cittadinanza.