Scuola Veneziano-Novelli: ecco regole, date ed orari di inizio dell'anno scolastico

Approvate le procedure per l'inizio delle attività didattiche in sicurezza per il nuovo anno scolastico

MONREALE, 17 settembre – L'avvio dell'anno scolastico alla Veneziano-Novelli è previsto per i bambini delle classi prime della scuola primaria per giovedì 24 e venerdì 25 settembre; lunedì 28 sarà la volta delle classi seconde e terze cui si aggiungeranno da martedì 29 le classi quarte e quinte con il loro primo ingresso a scuola.

I ragazzi di prima della scuola secondaria rientreranno a scuola giovedì 24 e venerdì 25 settembre; dal 28 settembre faranno il loro ingresso invece le classi seconde e dal 29 infine le classi terze.

Il 24 e 25 settembre infatti entreranno solo le prime classi di primaria e secondaria in assetto completo per la conoscenza dei docenti.

Infine, lunedì 5 ottobre, si avvierà l'attività didattica anche per i piccoli alunni della scuola dell'infanzia con orario provvisorio di tre ore fino al 16 ottobre.

Per le prime settimane di scuola sarà attuato quindi nei tre segmenti di scuola dell'istituto l'orario provvisorio e per evitare assembramenti sono stati individuati appositi percorsi di ingresso ed uscita per i vari gruppi di alunni consultabili negli allegati alla circolare disponibile sul sito web della scuola. Dal 28 settembre al 2 ottobre le singoli classi saranno suddivise per tre ore di lezioni giornaliere in due gruppi di uguale numero che entreranno a scuola, a settimane alterne, su due turni individuati rispettivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì per il primo gruppo; nei giorni di martedì e giovedì per il secondo.

Anche le diverse fasce orarie di ingresso ed uscita da scuola (rispettivamente 8/8.15/8.30 per l'entrata e 11/11.15/11.30 per l'uscita) saranno sfalsate di 15 minuti in modo da evitare assembramenti e garantire la giusta distanza di spazio tra i vari gruppi di alunni.

L'orario diventerà definitvo e completo presumibilmente soltanto a partire dal 12 ottobre, ovvero quando saranno consegnati all'istituto i banchi monoposto e assegnati gli insegnanti necessari per il completamento dell'organico.

Tutti gli alunni al di sopra dei sei anni dovranno indossare la mascherina nei momenti di ingresso ed uscita da scuola ed in ogni situazione all'interno dell'orario scolastico in cui non sarà possibile mantenere il distanziamento di un metro prescritto.

Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio delle attività scolastiche la scuola incontrerà, attraverso specifici appuntamenti in modalità a distanza, i genitori per informare su tutte le misure di sicurezza adottate e per la condivisione del patto educativo di corresponsabilità.