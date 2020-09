Scuola Guglielmo II, nuove date ed orari di inizio dell'anno scolastico

Pubblicata la circolare informativa in seguito al rinvio dell’avvio dell’anno scolastico al 28 settembre

MONREALE, 24 settembre – Con una circolare pubblicata sul sito web della scuola, l’istituto “Guglielmo II” comunica nuove date ed orari di inizio dell’anno scolastico a seguito dell'ordinanza sindacale sul rinvio al 28 settembre della ripresa delle attività didattiche.

In particolare, giorno 28 settembre suonerà la prima campanella per i piccoli della scuola dell’infanzia, per i bambini di prima della scuola primaria e per i ragazzi di terza della secondaria di primo grado.

Martedì 29 settembre alle classi prime si aggiungeranno le quinte di scuola primaria che faranno il loro ritorno a scuola; sempre il 29 oltre alle classi terze di secondaria rientreranno a scuola anche le classi seconde di scuola media.

Dal 30 invece rientreranno tutte le restanti classi secondo modalità che saranno rese note dalla scuola nei prossimi giorni per cui sarà necessario consultare il sito web per avere ulteriori aggiornamenti in merito.