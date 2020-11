Scuola Veneziano-Novelli, concluso il corso triennale di certificazione IC3

Sedici gli allievi che hanno ricevuto la certificazione

MONREALE, 13 novembre – Si è conclusa nei giorni scorsi il percorso triennale di certificazione “IC3 Global Standard 4 (GS4)” degli alunni del corso G ad indirizzo informatico del triennio 2017/2019 della scuola “Veneziano-Novelli”. Gli utenti certificati presso la sede CERTIPORT “Veneziano-Novelli” sono stati 16.

Il progetto IC3, che nasce come programma di formazione e certificazione delle competenze informatiche di base, ha la finalità di formare utenti consapevoli ed efficaci nell'utilizzo del pc, dei prodotti di automazione d’ufficio e di Internet. Rappresenta un percorso completo di formazione e certificazione curriculare basato sulle più recenti e innovative tecnologie fortemente voluto dalla dirigente scolastica Beatrice Moneti e messo in atto dagli insegnanti Giovanni La Scala e Giovanni Pillitteri già dall’anno scolastico 2017/18 ed oggi diventato uno standard dell’offerta formativa d’istituto. Il Syllabus (programma del corso) tratta i seguenti argomenti oggetto d'esame:

• Concetti di base dell'Information Technology, hardware e software del computer, sistemi operativi

• Elaborazione testi (Microsoft Word)

• Fogli elettronici (Microsoft Excel)

• Uso del databas (Microsoft Access)

• Strumenti di presenetazione (Microsoft PowerPoint)

• Posta elettronica (Microsoft Outlook)

• Reti e comunicazione, Internet ed impatto dell'informatica nella società.

Il programma, riconosciuto a livello mondiale, è supportato in lingua italiana da specifico materiale didattico, e-learning, test di simulazione, e rappresenta uno standard ampiamente validato a livello mondiale in quanto adottato in 160 paesi nel mondo in 32 lingue. La certificazione IC3 è pienamente riconosciuta ai fini di concorsi pubblici o rilascio crediti formativi scolastici e universitari oltre che per certificare il possesso di competenze molto ricercate ed immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. Gli esami di certificazione, tre in tutto svolti in concomitanza della fine degli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/2020, sono stati svolti sotto la supervisione d’aula del professore Giovanni La Scala-Proctor Certiport e professionista esperto con esperienza ventennale nel settore delle certificazioni informatiche (ECDL e IC3).