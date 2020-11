Il liceo Basile al passo con i tempi: arriva il primo Open Day online

Sarà possibile fare un tour virtuale della scuola

MONREALE, 26 novembre- Il periodo difficile che stiamo tutti vivendo per colpa della pandemia in corso non ha fermato L’Istituto Basile-D’Aleo che si è rinnovato presentando un Open Day rivisitato e completamente diverso da quelli organizzati negli scorsi anni.

A spiegarcelo è la professoressa Maria Rosa Bonanno, insegnante di latino greco ed italiano e colonna portante della scuola che da anni organizza l’iniziativa e l’orientamento per i ragazzi in uscita dalle scuole medie. “Un incontro nuovo – dice – e mai fatto prima d’ora. Tutto il team organizzativo e la dirigente hanno ideato un open day su meet, complice la pandemia globale che affligge la nostra. L’iniziativa inizierà sabato 28 alle 18 di pomeriggio con un link che verrà fornito dal nostro animatore digitale, a tutte le famiglie che si saranno iscritte attraverso il link nel sito”.

La scuola presenta ben 7 indirizzi, non può che esserci l’imbarazzo della scelta per quei ragazzi ancora perplessi su dove continuare il proprio percorso scolastico. Oltre la presenza dei docenti di indirizzo, ci saranno anche i ragazzi a illustrare I vantaggi di iscriversi al liceo classico monrealese, che con una nuova dirigente insegnante di greco e latino, intende far aumentare il lustro dell’istituto.

Non solo, ma sarà anche possibile fare un giro virtuale della scuola, con 2 professori che gireranno per le aule e per i vari laboratori presenti nel plesso del liceo classico.

Abbiamo lasciato la professoressa Bonanno con un’ultima domanda: Cosa direbbe a tutti i monrealesi che preferiscono iscrivere i propri figli a Palermo, pur avendo una valida scuola a Monreale? “L’esperienza ci insegna – risponde – che negli anni molti ragazzi monrealesi si trasferivano da scuole palermitane al nostro liceo e si sono trovati benissimo e diplomati con tranquillità, potendo curare anche i propri interessi senza fare grandi rinunce. Quest'anno si propone anche la questione sicurezza: i ragazzi se iscritti a Palermo dovranno in molti prendere l'autobus e esporsi maggiormente al contagio, iscrivendosi al Basile invece, eviteranno di prendere mezzi publici”. I professori del Basile-D'Aleo vi aspettano in molti il 28 dalle 16 alle 18 su Google Meet.