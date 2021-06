Applausi per i ragazzi della Novelli-Veneziano nel concerto organizzato dalla Pro Loco

La manifestazione serviva a celebrare la giornata della musica. LE FOTO

MONREALE, 20 giugno – Ancora un volta la Pro Loco invita la cittadinanza a essere parte di una giornata particolare, che in Italia e nel mondo, coinvolge milioni di persone: è avvenuto il 5 giugno con la giornata mondiale dell’ambiente, è accaduto ieri e accadrà domani in attesa del 21 giugno, giorno della Festa della musica, una delle più importanti ricorrenze a valore culturale che sia mai stata istituita.

La Pro Loco ha coinvolto i ragazzi in una iniziativa che li mette al centro dell’attenzione: guidati dai docenti di strumento, gli alunni della sezione a indirizzo musicale dell’istituto Novelli-Veneziano hanno eseguito numerosi e anche impegnativi brani musicali, dal contemporaneo Ludovico Einaudi al classico Chopin. Piccoli talenti crescono, e dietro le quinte i protagonisti sono anche i professori di strumento: Riccardo Gancichiodo per il pianoforte, Silvana De Luca violino, Giulia Lo Giudice percussioni, Gianluigi Cristiano chitarra. L’incontro condotto da Romina Lo Piccolo, componente della Pro Loco e docente, ha visto la partecipazione delle bravissime ragazze di Danzarte Academy guidate dalla coreografa Susanna La Corte che hanno eseguito tre coreografie; la ballerina Sara Mutolo si è esibita in una performance di musica classica, le gemelle Chiara e Sara Grimaudo hanno suonato Chopin con la consueta bravura.

All’evento hanno partecipato il vicesindaco assessore Geppino Pupella, l’assessore Luigi D’Eliseo e il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, che hanno sottolineato la sinergia fra l’amministrazione e una associazione che, come la Pro Loco, lavora per la valorizzazione del nostro territorio. La presidente Amelia Crisantino ha ringraziato quanti hanno lavorato per la riuscita della manifestazione, dal segretario della Pro Loco Piero Faraci ad Antonio Di Janni delegato vicario costantiniano di Sicilia, che ha accolto la manifestazione nella chiesa degli Agonizzanti.