Scuola Veneziano-Novelli, tra le sedi per le nuove immissioni in ruolo di dirigenti scolastici

Scuola Veneziano-Novelli, tra le sedi per le nuove immissioni in ruolo di dirigenti scolastici

L’inserimento nel relativo elenco è stato ufficializzato nei giorni scorsi dall’Ufficio Scolastico Regionale

PALERMO, 17 agosto – È stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia l’elenco delle sedi vacanti e disponibili per le nuove immissioni in ruolo di dirigenti scolastici.

Dopo la conclusione, arrivata lo scorso 5 agosto, del termine per la presentazione da parte dei dirigenti scolastici in servizio delle istanze per eventuali incarichi di reggenza, il ministero ha portato avanti le procedure per le nuove immissioni in ruolo di dirigenti scolastici.

Per il nuovo anno scolastico, infatti, è stata deliberata l’assunzione in servizio di 450 dirigenti scolastici tra cui 54 trattenimenti in servizio, 9 posti dalla graduatoria del concorso 2011 in Campania e 387 posti per scorrimento della graduatoria di merito dell’ultimo concorso del 2017.

Lo scorso 13 agosto è arrivata da parte del ministero l’assegnazione dei neo dirigenti scolastici alle rispettive regioni. L’Ufficio Scolastico Regionale ha così pubblicato l’elenco delle sedi vacanti e disponibili in Sicilia dopo le operazioni di mobilità dei Dirigenti Scolastici 2021, specificando che il numero dei posti vacanti e disponibili per l’A.S. 2021-22 è pari a 19, da destinarsi alle nuove immissioni in ruolo.

Tra queste figura in elenco l’istituto comprensivo statale ''Veneziano-Novelli'' di Monreale, appartenente alla prima fascia di complessità, che di conseguenza rientra tra le sedi esprimibili dai dirigenti scolastici neo assunti per la Sicilia nelle operazioni che avranno conclusione nei prossimi giorni e, comunque, entro la fine di agosto.