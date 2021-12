Scuola Guglielmo, apprezzato il concerto di Natale

Si è svolto nella chiesa del Sacro Cuore

MONREALE, 19 dicembre – Venerdì scorso, 17 dicembre, nella splendida cornice della, gentilmente offerta dall'ordine dei Cavalieri di San Lazzaro di Gerusalemme, grazie alla disponibilità e cortesia del custode Vincenzo Ferrigno, l’istituto Guglielmo II ha dedicato l’intera mattinata alla musica.

Dopo il saluto della dirigente scolastica, Iolanda Nappi, e grazie all’attenta organizzazione della vicaria Liliana La Rocca, gli alunni della sede centrale si sono esibiti in performances musicali dedicate al canto e al pianoforte davanti ad un pubblico di genitori, nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid. Durante le ore curricolari infatti si svolge il laboratorio musicale curato dalla docente di Musica, Rosangela Portera, all’interno del quale uno spazio è dedicato al canto corale. Gli alunni hanno appreso un repertorio differente tra classi prime e seconde: le prime hanno eseguito brani didattici nel rispetto del loro registro ed estensione vocale; hanno anche preparato brani tratti dal corpus di musiche siciliane di Alberto Favara. Le classi seconde hanno eseguito canti a memoria in lingua originale, quindi latino, tedesco, francese e inglese. Per i testi in francese, ha collaborato l’insegnante Antonella Mazzola.

Parte del concerto é stata dedicata all'esibizione degli alunni che hanno preso parte al progetto extra curricolare “ Mani al pianoforte”, sempre guidato dalla professoressa Portera. Aperto a tutte le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado della sede centrale, il progetto ha coinvolto 15 alunni nello studio del pianoforte.

Durante il progetto, si sono alternati momenti di musica d’insieme, durante i quali tutti gli alunni hanno suonato contemporaneamente e hanno appreso gli stessi brani, a momenti individuali durante i quali hanno ricevuto suggerimenti specifici. Il progetto rientra in quello di Istituto che ha per tema la “Bellezza”.

Il concerto è stato trasmesso anche in diretta Facebook sulla pagina del gruppo dell’istituto Guglielmo II e, quindi, è stato seguito anche da casa e dalle classi della scuola.

Lemozioni sono state intense e grande è stato lo stupore di docenti, alunni e genitori, per l'eccellente riuscita del concerto. E' stata una bellissima mattinata, un ritorno alla “normalità” di una scuola -laboratorio di esperienze e un momento di socialità. Fare musica è un'importante occasione di crescita, non solo culturale, ma anche sociale ed educativa: la docente Portera, coinvolgendo tutti gli alunni della classi ha rivolto attenzione particolare ai ragazzi con disabilità che, con il supporto delle docenti di sostegno e degli assistenti alla comunicazione, hanno potuto trarre benefici da questa attività di condivisione, partecipazione e socializzazione. La dirigente scolastica ha ringraziato tutto il personale scolastico per la collaborazione, ma un plauso particolare è andato alla professoressa Portera, grande professionista ed appassionata docente.