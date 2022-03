Scuola Guglielmo II, hanno preso il via i corsi Trinity di lingua inglese

In totale sono quattro, uno dei quali ad Aquino. 66 gli alunni che hanno aderito

MONREALE, 4 marzo – Mercoledì scorso, 2 marzo, sono partiti i corsi extra-curricolari per la certificazione Trinity di Lingua Inglese presso l'istituto comprensivo Guglielmo II.

L'istituto, centro registrato di esami Trinity, ha deciso di attivare il progetto pomeridiano di potenziamento delle abilità audio-orali di lingua inglese su richiesta delle famiglie e degli stessi alunni.

Il progetto di potenziamento della lingua inglese fa parte delle attività extracurriculari presenti nel piano dell’offerta formativa della scuola che mira, oltre che all’accoglienza, all’integrazione ed al recupero, anche alla promozione dei talenti e delle eccellenze.

Le numerose adesioni hanno permesso l'attivazione di 4 corsi, uno dei quali ad Aquino, che porteranno i 66 alunni iscritti a sostenere gli esami di Grade 2 e Grade 3 nella seconda metà del mese di maggio. Le docenti Vanella e Venturella, insieme alla referente La Rocca hanno avviato il progetto con entusiasmo, convinte che dare spazio allo sviluppo delle abilità di listening e speaking sia un valore aggiunto per chi mostra una forte motivazione e una buona predisposizione all'apprendimento dell'inglese; inoltre è importante sottolineare che le certificazioni linguistiche secondo il QCER contribuiscono ad arricchire il curricolo dello studente, potenziando una delle competenze chiave europee: la comunicazione nelle lingue straniere.

I ragazzi hanno risposto all'avvio del corso con forte attenzione e determinazione. Gli alunni saranno sostenuti e supportati per tutto il percorso di preparazione anche durante le ore curricolari, avranno inoltre la possibilità di utilizzare gli ipad messi a disposizione dalla scuola per tutta la durata del corso.

E’ stato il grande successo ottenuto in passato dal progetto che ha spinto la scuola a riproporlo per il corrente anno scolastico. Nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta formativa, con le stesse modalità, la scuola lo riproporrà negli anni futuri.