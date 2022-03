Scuola Guglielmo, Arcidiacono incontra gli studenti

Il tema della pace l’argomento più sentito dalla scolaresca

MONREALE, 23 marzo – Stamattina il sindaco Alberto Arcidiacono ha incontrato i ragazzi della scuola Guglielmo II. Durante la visita gli studenti hanno dialogato con lui e raccontato le attività che stanno svolgendo in questo periodo dell’anno scolastico.

Hanno riferito sui lavori effettuati a proposito della guerra in corso in Ucraina, della raccolta di cibo e donazioni varie ai profughi che i genitori hanno fatto in segno di solidarietà. Hanno informato il sindaco circa il progetto di potenziamento della lingua inglese Trinity che sarà condotto fino alla fine di maggio, della lettura della Carta Costituzionale italiana.

I bambini della quinta primaria hanno recitato alcune poesie da loro scritte sulla guerra, per sottolineare quanto il tema della pace stia loro a cuore. Hanno ricevuto i complimenti del primo cittadino per il loro impegno e la partecipazione al progetto di legalità che la scuola Guglielmo II ormai propone agli studenti da anni e che è sempre al centro dell’offerta formativa dell’istituto. Il sindaco ha constatato che all’interno di tutte classi sono presenti delle Digital Board ovvero lavagne interattive multimediali multi-touch che dal prossimo anno scolastico 2022/2023 saranno presenti anche nelle aule del plesso di Aquino.

Il dirigente scolastico, Iolanda Nappi, ha ringraziato il sindaco per l’intervento odierno, segno di vicinanza agli studenti e di collaborazione tra le istituzioni.