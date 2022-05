Le nostre disavventure per arrivare dall’Africa a Palermo

MONREALE, 10 maggio – Coinvolgente esperienza stamattina per gli alunni delle classi terze medie della scuola “Veneziano-Novelli”, che hanno avuto un incontro con due testimoni migranti, provenienti dall’Africa subsahariana.

L’iniziativa si inquadra fra quelle a conclusione del progetto “Finestre” condotto in collaborazione con il Centro Astalli di Palermo, che da anni opera nel territorio con il nobile fine di accogliere, fornire corsi di alfabetizzazione, creare canali per l’immissione nel mondo del lavoro per coloro che giungono a Palermo da altri paesi dove ci sono guerre, dittature, violazioni dei diritti umani, o povertà.

Gli “ospiti” hanno regalato agli alunni una preziosa testimonianza della loro esperienza. Issa Fadoul Bichara, per arrivare in Sicilia, ha affrontato un difficile viaggio: prima attraverso il deserto e poi su un barcone strapieno di migranti. Meno travagliato il viaggio di Aliou Ba che, grazie ad una borsa di studio, è giunto a Palermo per completare quelli universitari, fortemente voluti e sostenuti con grande sacrificio dai suoi genitori. Particolarmente toccante è stato il racconto di Bichara su come ha vissuto i primi mesi a Palermo: sentirsi addosso gli sguardi della gente, sentirsi dire “Chi ci fai ca!”, vedere i sorrisi maliziosi dei compagni della classe che frequentava al corso serale, sentirsi addosso la rabbia e il razzismo di chi vede i migranti come una minaccia per la “nostra società”, perché ruberebbero il lavoro o verrebbero a spacciare. Alla domanda di uno studente, curioso di sapere come viva adesso la sua condizione di immigrato, l’ospite ha risposto che è contento anche perché ha avuto la fortuna di incontrare delle persone valide, che lo hanno aiutato nel processo di integrazione.

I ragazzi sono rimasti molto colpiti quando il testimone ha riferito dei rischi e delle disavventure vissute durante il suo viaggio, come quello di saltare in aria nei campi minati. Alla domanda degli alunni se avesse dei sogni, lui ha risposto di non aver perso la capacità di sognare, un ottimo monito per i nostri giovani più fortunati che, a volte, sembra abbiano perso la capacità di sognare.

Aliou Ba ha incuriosito i ragazzi perché ha sottolineato quanto la sua forza di volontà, nonostante la povertà e gli ostacoli incontrati nel suo paese d’origine, possa essere stata determinante nella sua crescita; lasciando il suo villaggio, ha scelto di studiare perché solamente l’istruzione può garantire un futuro migliore. Sofferenza e sacrificio, secondo Aliou Ba, fanno capire il senso della vita e formano l’uomo. Ha salutato i ragazzi esortandoli a non avere paura delle difficoltà, di andare sempre a testa alta nel rispetto degli altri e di istruirsi, perché in un mondo istruito non c’è posto né per l’intolleranza né per i conflitti.