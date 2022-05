Applausi per gli studenti di musica della Veneziano-Novelli

Si è tenuto oggi pomeriggio il consueto concerto di fine anno. LE FOTO

MONREALE, 31 maggio – Con un omaggio a Battiato e a Morricone si è concluso il percorso formativo degli studenti dell'indirizzo musicale della secondaria di primo grado della Veneziano-Novelli.

Questo pomeriggio l'orchestra didattica ha offerto, ad un pubblico finalmente presente a scuola, il consueto concerto di fine anno. Le sezioni strumentali di pianoforte, violino, chitarra e percussioni hanno eseguito diversi brani, in assetto orchestrale, in ensamble e solistici, attraversando svariati generi musicali, dalla musica classica, a quella minimalista, con qualche incursione nelle colonne sonore cinematografiche.

Lo studio dello strumento, che l'indirizzo musicale dell'istituto prevede, rappresenta un'opportunità didattica a beneficio di tantissimi alunni del territorio. Si tratta di uno dei vari percorsi che costituiscono la variegata offerta formativa della scuola . Studiare e imparare a suonare uno strumento musicale sono attività che supportano e completano il percorso di crescita facendo emergere nei ragazzi attitudini e potenzialità espressive. Un valore aggiunto per la proposta formativa della scuola ed un'occasione conoscitiva per tanti studenti, e per coloro che scelgono di proseguire gli studi musicali e per coloro che conservano nel curriculum l'esperienza di questo segmento scolastico.

E il concerto di fine anno è il momento atteso e raggiunto, preparato e vissuto da alunni, docenti e famiglie con un impegno ed un entusiasmo sempre nuovi.