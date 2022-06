Scuola Veneziano-Novelli, i progetti Pon si avviano alla conclusione

17 laboratori creativi che stanno impegnando più di 300 alunni

MONREALE, 1 giugno – Si avviano alla conclusione i progetti PON “Apprendimento e socialità” presso la scuola Veneziano-Novelli.

Piu di 300 alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono impegnati in 17 laboratori creativi: uno di competenza alfabetica funzionale, uno di educazione motoria , sport, gioco didattico, uno di educazione alla legalità e ai diritti umani, uno di Musica e canto, quattro di competenza multilinguistica, tre di Competenza digitale, due di competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, quattro di competenza in materia di cittadinanza.

Attraverso la creazione di laboratori di arte, musica, coding e robotica, sport, lingua straniera, lettura, latino, teatro dei pupi: paladini della legalità, murales, making con schede a microcontrollore e altro, docenti e alunni sperimentano la “didattica del fare”. L’apprendimento e lo sviluppo delle competenze messe al servizio dell’ambiente, della scuola, della legalità. Si lavora tutti insieme, si esplora, si sperimenta, si trovano soluzioni comuni. Grande entusiasmo da parte di tutti gli alunni che vivono gli ambienti della scuola, gli spazi esterni, la palestra, la biblioteca e laboratori artistici in un'ottica inclusiva per dare a tutti gli alunni l’opportunità di essere parte attiva e collaborare per il raggiungimento del benessere comune.