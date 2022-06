Scuola Guglielmo, la biblioteca intitolata a Maria Rosa Chiarello

Nei giorni scorsi la cerimonia. Sarà un laboratorio per la didattica e opportunità per il territorio

MONREALE, 9 giugno – Lunedì scorso, nella splendida cornice della chiesa del Sacro Cuore, si è svolta la cerimonia d'intitolazione della biblioteca scolastica dell'istituto comprensivo Guglielmo a Maria Rosa Chiarello, deceduta nel 2013 a seguito di una lunga malattia.

Durante la cerimonia si sono alternati gli interventi di Liliana La Rocca, vicepreside dell’istituto, del marito Salvo Messina, del nipotino Vittorio e dell'ex alunna Giulia Pellegrino e intermezzi musicali del coro della scuola diretto dall’insegnante Portera. Don Nicola Gaglio, arciprete della cattedrale, è intervenuto, donando alla scuola una somma per l'acquisto di libri e benedicendo la targa che è stata affissa all'ingresso della biblioteca.

La dirigente scolastica Iolanda Nappi ha sottolineato l’importanza della biblioteca come luogo fisico e culturale che deve essere valorizzato e gli sforzi e il contributo fornito da tutte le componenti della scuola per realizzarla.

“La biblioteca scolastica – ha spiegato l’insegnante Laura Gambino – deve essere intesa come laboratorio per la didattica e opportunità per il territorio”.

La scuola Guglielmo ha aderito al “Progetto Qloud Scuola ETS”, un ente non profit per la ricerca e l’innovazione nella promozione della lettura. Utilizzando la tecnologia della piattaforma di Qloud Scuola è stato possibile costruire il catalogo dei libri in possesso dall’istituto e gestire il prestito librario. La cerimonia alla quale hanno assistito numerosi parenti e amici, oltre che i docenti dell’istituto, è stata anche seguita in diretta Facebook e ha permesso di conoscere, ad alcuni, e di ricordare, a molti altri la figura di Maria Rosa, docente colta, preparata, ma anche sensibile e aperta ai cambiamenti. In rappresentanza dell’amministrazione comunale l’assessore Paola Naimi.

La biblioteca scolastica innovativa della scuola Guglielmo è accessibile a tutto il territorio cliccando al seguente link: http://icsguglielmosecondo.myqloud.it

Grazie alle donazioni di Don Nicola Gaglio, della famiglia e di alcuni amici di Maria Rosa Chiarello, la biblioteca nei prossimi mesi si arricchirà di moltissimi nuovi libri per ragazzi. La scuola ritiene infatti che possa diventare una risorsa importante per il territorio, per la promozione della lettura, cardine nella crescita e maturazione umana e tema centrale nella riflessione educativa.