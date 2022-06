Veneziano-Novelli, natura e sport con il Pon ''Oltre la scuola''

Si sono appena conclusi i due moduli formativi. LE FOTO

MONREALE, 23 giugno – La salvaguardia della natura e l'importanza dello sport. Temi al centro di due moduli formativi appena conclusi all'interno del contenitore Pon "Oltre la scuola" alla primaria del Veneziano-Novelli.

Due percorsi che hanno visto la partecipazione di tanti bambini, coordinati da esperti e tutor, protagonisti di esperienze di apprendimento in cui le abilità sociali e personali sviluppate compongono le cosiddette "life skills", competenze per la vita.

Il modulo "Giochi motori" con la pratica dei giochi di squadra ha posto al centro il rispetto del codice comportamentale, la cooperazione e l'apertura all'altro.

Il modulo " Gli esploratori della natura" ha puntato sulla consapevolezza del ruolo dell'ambiente e della sua tutela nella prospettiva di uno ecosistema sostenibile. Visite guidate virtuali, supportate dalla realizzazione di lapbook, hanno preceduto una passeggiata naturalistica alle "Neviere" di San Martino delle Scale, in cui i piccoli esplorati hanno vissuto da protagonisti l'esperienza studiata.