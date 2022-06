Scuola Veneziano-Novelli, piccoli informatici crescono con la certificazione IC3 Global Standard 5

MONREALE, 24 giugno – Si sono concluse con la distribuzione pubblica degli attestati d’esame le attività del percorso di certificazione “IC3 Global Standard 5 (GS5)” che hanno visti interessati degli alunni del corso G (1, 2 e 3) e della 1E, corsi ad indirizzo informatico, della scuola “Veneziano-Novelli”.

Gli utenti che hanno sostenuto esami di modulo sono stati 56 mentre coloro che hanno ottenuto la certificazione finale presso la sede Certiport “Veneziano-Novelli” sono stati 14.

Il progetto IC3 GS5, che nasce come programma di formazione e certificazione internazionale delle competenze informatiche di base, ha la finalità di formare utenti consapevoli ed efficaci nell'utilizzo del pc, dei prodotti di automazione d’ufficio e di Internet. Il progetto persegue il modello di riferimento europeo Digcomp finalizzato al rafforzamento delle competenze digitali previste dal quadro europeo.

Rappresenta un percorso completo di formazione e certificazione curriculare basato sulle più recenti e innovative tecnologie fortemente voluto dal dirigente scolastico Marco Monastra, messo in atto amministrativamente da Provvidenza Zanna ed operativamente gestito dall’insegnante Giovanni La Scala Proctor accreditato Certiport IC3 e Vincenzo Caldarella tutor d’aula IC3.

Del progetto sono coattori tutti i docenti del corso G (Terzo Stefania, Giuseppina Sciarratta, Giuseppe Marchese, Francesca Panno, Marzia Bravo, Palma Giuttari, Mariella Ferraro, Margherita Giambruno, Marilena Giordano, Monica Fiorani, Cristina Sbacchi, Laura Farinella, Giuseppa Sala, Laura Tripolino, Ludovico Modica, Salvatore Visconti) e del corso E. Il progetto, già operativo dall’anno scolastico 2017/18, è oggi diventato uno standard dell’offerta formativa curriculare d’istituto e tratta i seguenti argomenti oggetto d'esame:

• Concetti di base dell'Information Technology, hardware e software del computer, sistemi operativi

• Elaborazione testi (Microsoft Word)

• Fogli elettronici (Microsoft Excel)

• Uso del database (Microsoft Access)

• Strumenti di presentazione (Microsoft PowerPoint)

• Posta elettronica (Microsoft Outlook)

• Reti e comunicazione, Internet ed impatto dell'informatica nella società.

Il programma IC3, riconosciuto a livello mondiale, è supportato in lingua italiana da specifico materiale didattico, e-learning, test di simulazione, e rappresenta uno standard ampiamente validato a livello mondiale in quanto adottato in 160 paesi nel mondo in 32 lingue. La certificazione IC3 è pienamente riconosciuta ai fini di concorsi pubblici o rilascio crediti formativi scolastici e universitari oltre che per certificare il possesso di competenze molto ricercate ed immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

Gli esami di certificazione, tre in tutto svolti in concomitanza della fine degli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sono stati portati a termine sotto la supervisione d’aula di Giovanni La Scala-Proctor Certiport e professionista esperto con esperienza ventennale nel settore delle certificazioni informatiche (ECDL e IC3).