La scuola sarà bella senza la mascherina

Inizio del nuovo anno scolastico: gli auguri del sindaco Alberto Arcidiacono agli studenti

MONREALE, 13 settembre - "Come ogni settembre, da quando ho avuto il privilegio di rappresentare la nostra città, mi accingo a porgere i miei più sinceri auguri per un buon inizio di anno scolastico a tutti i ragazzi di Monreale". Lo afferma il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, rivolgendosi agli studenti in occasione dell'inizio dell'anno scolastico.

"Lo faccio, oggi, con cuore allegro - prosegue Arcidiacono - poiché dopo tanto tempo rientrerete nelle aule illuminati da inediti sorrisi che tutti potranno ammirare e in cui tanti si ritroveranno.

Quest'anno sarà scuola più che mai! Quella scuola in cui finalmente potrete mettere a nudo il vostro essere e ugualmente carpire nel volto dell'altro i pensieri più nascosti. Sarà l'anno in cui finalmente le vostre espressioni... proprio tutte... saranno protagoniste. Solo guardando attorno i volti di compagni e insegnanti potrete tornare ad immaginare storie e circostanze, ad imitare vezzi e mimiche, ad anticipare bisogni o battute.

Sarete felicemente stupiti di scoprire quanto può essere più bella la scuola senza una mascherina...e più di voi, felici, lo saranno i vostri genitori ed i vostri insegnanti, perché prima di voi sono stati studenti e per questo, prima di voi, hanno sofferto nel vedervi limitati nell'assaporare il bello di uno dei più importanti aspetti della scuola: la conoscenza dell'altro.

Auguri".