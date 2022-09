Scuola Veneziano-Novelli, arrivano i libri di testo in comodato d'uso per gli alunni della media

Sono destinati a quelle famiglie, in possesso di requisiti espressamente richiesti, che ne hanno fatto formale richiesta

MONREALE, 29 settembre – Completata anche quest'anno all'istituto Veneziano-Novelli la procedura per la fornitura di libri di testo in comodato d'uso per gli alunni della secondaria di primo grado.

Finanziata nell'ambito del progetto Pon 2020 "Libri ed hardware per la Dad", l'iniziativa ha consentito a 40 alunni di accedere all'importante servizio di utilizzo in comodato d'uso gratuito di libri di testo in adozione per l'anno scolastico 2022-23.

Coordinata da una commissione formata dai docenti Mariella Ferraro e Giovanni La Scala, la concessione del prestito è stata destinata a quelle famiglie, in possesso di requisiti espressamente richiesti, che ne hanno fatto formale richiesta. Un ulteriore risultato di quel dialogo tra la scuola e la famiglia indispensabile per sostenere la realizzazione del percorso formativo di ciascun allievo.