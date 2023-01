Open week alla scuola Morvillo di Monreale

Dal 9 gennaio una settimana per conoscere da vicino l’offerta formativa della scuola. Ecco tutte le informazioni utili

MONREALE, 3 gennaio – Dal 9 gennaio si aprono le iscrizioni al prossimo anno scolastico e la scuola Morvillo apre le proprie porte al territorio per presentare la propria offerta formativa, i propri docenti e i locali di cui l’istituto dispone, fra cui il nuovo plesso di scuola secondaria sulla centralissima via della Repubblica.

Per tutta la settimana che va dal 9 al 13 gennaio la scuola offre diversi momenti di confronto, distinti per ordine di scuola, tra la dirigente scolastica, i docenti e i genitori che si apprestano a iscrivere i propri figli alle classi prime di scuola primaria e secondaria di I grado, nonché al primo anno di scuola dell’infanzia.

Ecco il calendario completo:

SCUOLA DELL’INFANZIA

- Da martedì 10 a venerdì 13 gennaio, tutti i giorni, dalle 10:30 alle 12:00, possibilità di visitare i locali di Via Biagio Giordano e del plesso Indemburgo;

- Mercoledì 11 gennaio, alle ore 10:00, la Dirigente incontrerà i genitori nel salone della scuola.

SCUOLA PRIMARIA

- Giovedì 12 gennaio, alle ore 16:00, i genitori potranno conoscere i futuri docenti di prima, avere informazioni sull’offerta didattica e organizzativa della scuola e visitare i locali mentre i piccoli futuri alunni saranno coinvolti in laboratori didattici ed espressivi.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Martedì 10 gennaio alle ore 16:00 futuri alunni e genitori saranno accolti dalla Dirigente e dal corpo docente nel salone della scuola per un’informativa generale prima della visita dei due plessi che accolgono i 4 corsi di scuola secondaria.

“Questi incontri - fa sapere Francesca Giammona, dirigente dell’istituto, – sono pensati per consentire alle famiglie di valutare in modo responsabile la scuola in cui iscrivere i propri figli, coscienti del fatto che tale scelta è basilare e va affrontata con piena consapevolezza. La scuola Morvillo – prosegue la dirigente – in questi anni ha consolidato efficaci approcci metodologici che hanno consentito agli studenti di imparare in modo significativo, autonomo e responsabile, come testimoniano i risultati pregevoli conseguiti nelle prove INVALSI dove i nostri alunni hanno raggiunto livelli in linea o addirittura superiori rispetto alla media nazionale.

Fra le scelte metodologiche mi preme ricordare l’impegno profuso per incrementare le competenze in lingua inglese, la didattica laboratoriale e la valorizzazione dell’ambiente scolastico, compreso lo spazio esterno, attraverso progetti PON e risorse interne. Queste scelte sono state pensate per offrire ai nostri ragazzi momenti di crescita culturale per affrontare al meglio le sfide formative della società di oggi e di domani.”

Per tutta la durata delle iscrizioni la preside, lo staff di dirigenza, insegnanti e referenti sono pronti ad accogliere i genitori che necessitano di ulteriori delucidazioni mentre il personale amministrativo sarà a disposizione dell'utenza per svolgere le procedure burocratiche e supportare le famiglie nella fase tecnica di inserimento dati, sia di mattina, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12, che nel pomeriggio, nei giorni di martedì e giovedì, dalle 15,30 alle 17,30.