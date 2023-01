Alla scuola Guglielmo II è andata in scena la ''Cavalleria Rusticana''

La rappresentazione ieri nel plesso di Aquino. LE FOTO

MONREALE, 18 gennaio – Si è svolta ieri, nella palestra di recente ristrutturata, nel plesso “Agnese Piraino Leto Borsellino di Monreale-Aquino, la rappresentazione dell’opera lirica “Cavalleria Rusticana” del Maestro Pietro Mascagni.

La manifestazione si è tenuta nel quadro del progetto di educazione alla legalità, all’interno del quale la trama dell’opera si è inserita perfettamente permettendo un’ampia e commovente riflessione sulle problematiche legate al bullismo ed alla violenza di genere.

L’idea si deve al coro della sezione di Palermo dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, alla coordinatrice del progetto, Daniela Passafiume, Commissario Capo della Polizia di Stato, ed al direttore artistico, il Maestro Alberto Profeta.

Il coro della polizia si è esibito, in un ambito non usuale, nei personaggi di Turiddu, Alfio, Lola, Santuzza ecc., coinvolgendo e commuovendo i giovani spettatori che, presumibilmente, mai avevano assistito a qualcosa del genere.

Per rendere ancora più interessante e divertente lo spettacolo, gli artisti hanno voluto coinvolgere anche gli alunni, rendendoli piccole comparse per un giorno.

Infatti, dopo appena due piccole prove da un’ora ciascuna alla spalle, una ventina di alunni delle classi prime e seconde sezioni E ed F della scuola si sono trovati sul “palco” a recitare fianco a fianco con la compagnia melodrammatica.

Grande è stata l’emozione di interagire con tutti questi attori adulti, in costume, che si muovevano a loro agio nelle pieghe di una sceneggiatura che è stata adattata all’occasione con un sapiente lavoro di sintesi e riduzione permettendo di mantenere vivo l’interesse degli spettatori fino alla fine. Inutile dire che, facendo questa esperienza e rilfettendo su argomenti drammatici, si sono divertiti, comunque, tantissimo.

A completare l’opera di sensibilizzazione ai temi proposti sono stati anche proiettati dei documenti video su casi di cronaca aventi denominatore comune: il bullismo ed il cyber-bullismo. Prendendo spunto dalle immagini e dai racconti si è sviluppato un ampio dibattito con i ragazzi che hanno partecipato con attenzione ed entusiasmo.

Alla giornata di ieri hanno presenziato, tra gli altri, il Presidente dell’A.N.P.S. Raffaele Palma, Il Direttore Artistico del coro, Alberto Profeta, la maestra del coro, Natasa Katai e la Commissario Capo del commissariato di Brancaccio, Daniela Passafiume, che si occupa proprio di problematiche legate ai reati sui minori.

I solisti ed il coro sono stati sapientemente accompagnati al pianoforte da Beatrice Cerami. Sul palco abbiamo visto esibirsi Antonio Coste (Turiddu), Davide Sciacchitano (Alfio), Eleonora Coste (Lola), Alessandra Alfisi (mamma Lucia) e la stessa Natasa Katai nel ruolo di Santuzza.

Dopo la fine della rappresentazione, visto l’interesse ed il gradimento suscitato nei ragazzi, a suggellare questa grande mattinata in cui l’opera lirica, la musica classica, ha incontrato il mondo dei giovanissimi per veicolare messaggi di grande valenza educativa oltre che di ampliamento degli orizzonti culturali, anche il maestro Profeta ha voluto esibirsi in un duetto con Katai che è stato accolto dai piccoli spettatori con applausi sinceri e prolungati.

“Queste manifestazioni – afferma una nota della scuola – sono sicuramente da riproporre perché riescono veramente ad avvicinare i ragazzi al mondo dell’arte con la A maiuscola, riuscendo miracolosamente a rendere divertente quello che forse loro credono noioso e fornendo a tutti una occasione, forse unica per alcuni, di assistere o addirittura prendere parte ad una grande rappresentazione melodrammatica, cosa che potrebbero fare solo recandosi in teatro, direttamente a due passi dalle loro case, nella loro scuola”.