''Un nodo blu contro il bullismo'', ieri l'iniziativa della Veneziano-Novelli

Sono state realizzate attività di ricerca, discussione e approfondimento per sensibilizzare i ragazzi

MONREALE, 8 febbraio – "Un nodo blu contro il bullismo". Questo lo slogan della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, un'iniziativa promossa, ormai da diversi anni, il 7 febbraio, dal Safer Internet Centre "Generazioni connesse" e realizzata ieri all'istituto Veneziano-Novelli.

Un'occasione che si inserisce in un percorso didattico più ampio di prevenzione, formazione e informazione sul fenomeno quale linea guida del curriculum verticale della scuola.

In occasione di questa giornata di riflessione sulla sicurezza in rete, nelle classi della scuola dell'infanzia, elementare e media sono state svolte attività di ricerca, discussione e approfondimento per sensibilizzare i ragazzi sulle crescenti proporzioni del problema e sull'uso consapevole degli strumenti digitali, requisito necessario per contrastare di ogni forma di privazione della sicurezza in rete.

Un tema particolarmente sentito dagli studenti che attraverso la consapevolezza dei rischi, ma anche delle opportunità del web, hanno annodato idealmente una delle tante maglie di una "rete di protezione" utile a salvaguardare e promuovere comportamenti corretti ed inclusivi.