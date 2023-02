Dolci a distanza nel gemellaggio tra la Guglielmo e la scuola San Gennarello

Scambi “gastronomici” su Meet nel segno della tradizione dolciaria siciliana e campana. LE FOTO

MONREALE, 27 febbraio - Ha preso il via oggi alla suola Guglielmo II il progetto “Piccoli chef”, curato dalla docente Maria Grazia Scognamiglio e dalla collega Maria Rosaria Irace della scuola San Gennarello di Ottaviano, provincia di Napoli.

In realtà si tratta di un gemellaggio tra le due scuole, un’iniziativa complementare alle attività curricolari che arricchirà ognuno dei piccoli studenti, coinvolti in questa esperienza educativa.

In un incontro preliminare, tenutosi in modalità virtuale, le due referenti avevano stabilito lo scopo del gemellaggio e il tema di interesse comune, provvedendo, successivamente, alla fattiva realizzazione del progetto, che prevede 4 incontri in gemellaggio virtuale sulla piattaforma Meet.

Durante gli incontri, gli alunni di scuola dell’infanzia delle due scuole realizzeranno un laboratorio di dolci : 4 semplici ricette ( una al mese fino a maggio) della tradizione siciliana e della tradizione napoletana.

L’incontro odierno ha previsto la realizzazione del “Sanguinaccio Napoletano”, quello che si terrà nel mese di marzo, invece, prevede la realizzazione della Pecorella di pasta di mandorle, mentre ad aprile verrà realizzata la torta Caprese.

Infine, durante l’ultimo incontro, che si terrà nel mese di maggio, non poteva mancare la realizzazione del cannolo siciliano, classico dolce della nostra tradizione.

“Realizzare a distanza tutto ciò è veramente difficile -afferma una nota della scuola – ma grazie alla tecnologia oggi presente nelle scuole e alle lim, di cui entrambe le scuole sono dotate, il progetto ha preso forma e continuerà a svilupparsi nei prossimi mesi”.