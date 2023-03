A Scuola dagli Sport della Mente, il gioco degli scacchi alla scuola Morvillo

Il progetto è finanziato da “sport e Salute SpA e realizzato dall'accademia Scacchistica Monrealese

MONREALE, 3 marzo – "A Scuola dagli Sport della Mente": è questo il nome del progetto finanziato da “Sport e Salute S.p.A.” che si svolge presso la Scuola "Morvillo" sotto la guida tecnica dall’Accademia Scacchistica Monrealese, guidata da Antonio Maestri.

“L'obiettivo – si legge in una nota – è quello di diffondere in maniera capillare la cultura del "nobil giuoco", mediante un corso di alfabetizzazione che coinvolge non soltanto bambini ed adolescenti, fino ai 18 anni di età, ma anche genitori, nonni, familiari ed accompagnatori. Le lezioni sono gratuite per tutti i partecipanti”.