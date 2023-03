Gemellaggio tra la scuola Guglielmo II e la San Gennarello di Ottaviano

L'incontro in vista del viaggio di istruzione. LE FOTO

MONREALE, 29 marzo – Un gemellaggio all’insegna dell’unione, della fratellanza e della condivisione di appartenenza al meraviglioso Sud della nostra Nazione.

Questo il cuore dell’iniziativa tra la scuola Guglielmo II di Monreale e la San Gennarello di Ottoviano. Gli studenti coinvolti nell’iniziativa sono i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

L’esperienza si divide in due tappe. La prima tappa è iniziata giovedì 23 marzo, quando gli studenti della Guglielmo II, durante una videoconferenza, hanno presentato se stessi, il loro territorio, la loro cultura, la loro gastronomia e tutti gli usi e costumi della propria terra ai ragazzi delle classi terze della scuola campana. Attraverso la presentazione in power-point, preparata per l’occasione, i ragazzi delle terze di Aquino hanno spiegato come avviene la panificazione del “pani di Murriali”, la lavorazione della “pasta reale” e le sue origini, gli alunni delle terze classi della sede centrale si sono concentrati sull’esposizione dei monumenti e delle piazze del nostro paese e a seguire, facendo venire l’acquolina in bocca a tutti, hanno elencato i piatti salati e dolci della nostra tradizione.

Quindi, lunedì scorso, 64 alunni dell ascuola San Gennarello e i loro docenti sono stati accolti presso l'istituto monrealese all’insegna della convivialità e dell’allegria.

Grazie alla collaborazione delle famiglie, è stato allestito un banchetto di benvenuto per offrire loro la colazione. Torte, biscotti, cannoli, cassate al forno, buccellati sono stati protagonisti delle nostre tavole allestite con maestria dai ragazzi e infine ad ogni studente campano è stata omaggiata una pecorella di pasta reale, tipico dolce pasquale, un biscotto dipinto a mano in rappresentanza dell’antica arte della ceramica del nostro paese, arricchito da una ruota di carretto siciliano simbolo della nostra Sicilia.

Nella seconda tappa, che si svolgerà nei prossimi giorni, invece, saranno gli studenti monrealesi ad essere accolti presso la San Gennarello di Ottaviano in occasione del viaggio d’istruzione che si svolgerà tra il 17 e il 22 aprile.

Erano presenti la dirigente scolastica della Guglielmo II, Maria Francesca Giammona, la dirigente scolastica della San Gennarello, Iolanda Nappi.

La scuola ringrazia, per il loro intervento, il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, l’assessore all’Istruzione Rosanna Giannetto e l’assessore agli Affari Generali, Letizia Sardisco.

Ringraziamento, inoltre, per il loro lavoro per i docenti che hanno partecipato fattivamente alla realizzazione dell’evento, in particolar modo la vicepreside, Liliana La Rocca, le insegnanti Maenza e Troia, i collaboratori scolastici e tutto il personale della segreteria.