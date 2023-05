Alla Veneziano-Novelli è ''Pon in progress'': 15 moduli formativi per il progetto 2022-23 ''Ripartiamo insieme''

I progetti sono in corso di realizzazione. Parole d’ordine: cooperazione e inclusività. LE FOTO

MONREALE, 7 maggio – Destinati agli alunni della scuola elementare e delle medie, i diversi percorsi offrono svariate opportunità integrative.

Parliamo dal potenziamento delle competenze multilinguistiche ( laboratori "Alla scoperta del latino", "Let's play and learn", "Let's play and learn with english", "Let's have fun with english" ), alla promozione delle competenze digitali e Stem ( laboratori "Edugreen", "Stem sperimentiamo insieme", "Pratica-mente con il coding"), allo sviluppo delle competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale (laboratori "Teatro-Legalità"," Giocando si impara", "Creare per comunicare", "Sport e fair play giochiamo insieme", "Musicanti", "Creattivamente", "Crescere con l'aArte- Scoprire il territorio").

In ambienti formativi flessibili e modulari, che superano il modello della lezione frontale, gli alunni diventano protagonisti attivi dei processi apprendimento. Differenziati e innovativi sono infatti i setting didattici proposti, da quello cooperativo a quello esperienziale ed immersivo, anche all'aperto. Tra le attività "en plain air", la visita naturalistica al monte Pietroso realizzata nell'ambito del laboratorio di ecosostenibilta' Edugreen e la visita guidata del centro storico di Monreale e degli antichi quartieri del Pozzillo e della Ciambra nell'ambito del laboratorio di arte e territorio.

Svolte in un clima di cooperazione e inclusività, le attività proposte consentono in questo modo di accogliere tutte le istanze e le esigenze educative ed accrescere il livello di accoglienza e socialità dell'intera comunità scolastica.