Il liceo Basile-D'Aleo è vicecampione d'Italia del trofeo ''Scacchi Scuola''

I monrealesi, a lungo in testa, cedono solo nel finale a Milano. LE FOTO

MONTESILVANO, 11 maggio – Il palazzetto dello sport "Dean Martin" e l'intera Montesilvano sono stati piacevolmente invasi da ben 1500 giovani scacchisti, che si sono sfidati in occasione della fase finale nazionale del Trofeo Scacchi Scuola, manifestazione che ha coinvolto le scuole provenienti da tutta Italia.

La squadra monrealese del liceo “Basile-D'Aleo”, formata da Elio Ganci, Federico Virga, Salvatore Russo e Antonino Taormina accompagnati anche in questa fase finale nazionale dalla professoressa Isabella Zarcone, si è presentata a Montesilvano dopo aver dominato (imbattuta) sia la fase provinciale sia quella regionale organizzate dal MIUR e FSI come campionati studenteschi.

Il team - che si è schierato sui tavoli da gioco in maglia gialla, simbolo della grande collaborazione tra la scuola e l'Accademia Scacchistica Monrealese - ha preso parte al torneo riservato alla categoria Allievi (studenti delle scuole superiori nati tra il 2006 e il 2008), sfidando 51 squadre.

I ragazzi, alla fine dell'evento durato ben quattro giorni, si sono piazzati al secondo posto, fregiando si del titolo di vice campioni d'Italia.

Bisogna dire che è stata perfino sfiorata l'impresa: la squadra ha guidato la testa della classica per ben 5 turni su 7, cedendo il passo al team degli amici milanesi soltanto alla fine.

“Un ringraziamento speciale - si legge in una nota – va alla dirigente scolastica del liceo Basile-D’Aleo, Loredana Lauricella, che ha reso concreta la partecipazione a questo evento sportivo e formativo, credendo sempre nell’impegno e nelle potenzialità dei suoi ragazzi".