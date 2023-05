Dialetto, la piccola monrealese Agnese Sferruzza vince il secondo premio nazionale al concorso ''Salva la tua lingua locale''

Il 24 maggio sarà premiata a Roma

MONREALE, 11 maggio – Una bella notizia per Monreale, che probabilmente nessuno si aspettava e, forse proprio per questo, tanto più bella. Una bambina della nostra cittadina, Agnese Sferruzza (nella foto), alunna della classe 2 B dell'istituto comprensivo ''Francesca Morvillo'', ha vinto il secondo premio nazionale nel premio letterario “Salva la tua lingua locale”, nella sezione riservata alle scuole con la poesia ''U mari nostru''.

Il premio è arrivato alla decima edizione. La scorsa estate un nutrito gruppo di autori monrealesi ha partecipato alla competizione per le opere in dialetto o lingua locale. La sezione dedicata ai ragazzi delle scuole viene realizzata nel corso dell’anno scolastico, e così anche lo scorso inverno l’UNPLI –Unione delle Pro Loco Italiane – ha chiesto alle associazioni sparse nel territorio nazionale di coinvolgere le scuole nella cura di un patrimonio immateriale come la lingua locale, da valorizzare e proteggere.

Da Monreale, in questi ultimi mesi non è la prima volta che i ragazzini ottengono prestigiosi riconoscimenti in ambito nazionale: Agnese sarà premiata a Roma il prossimo 24 maggio, è una bella gratificazione per la bambina e per tutta la comunità monrealese. Un plauso per il risultato raggiunto da Agnese è arrivato dalla dirgente scolastica Francesca Giammona, che ormai da diversi anni dirige l'istituto scolastico monreralese, per la quale questa importante notizia rappresenta un bel momento per tutta la scuola di cui Agnese fa parte.