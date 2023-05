La scuola Margherita di Navarra avvia il tempo pieno

Dal prossimo anno scolastico riguarderà due sezioni di secondaria di primo grado e due classi di primaria

MONREALE, 16 maggio – Novità per la scuola Margherita di Navarra che ha ricevuto ufficialmente l’assegnazione in organico di diritto del personale da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per garantire il tempo prolungato.

L’istituzione del tempo pieno riguarderà due sezioni della scuola secondaria di primo grado del plesso di Pioppo e due classi di primaria rispettivamente a Pioppo e a Villaciambra. La scuola Margherita di Navarra sarà così l’unica che, sul territorio comunale, avrà il tempo prolungato dal lunedì al venerdì. L’offerta formativa sarà così arricchita da questa importante azione che ha un duplice obiettivo: investire sulla formazione degli alunni garantendo loro le stesse opportunità che hanno la possibilità di vivere gli alunni, che frequentano scuole nei centri più grandi, e offrire un valido supporto alla genitorialita’.

Il tempo pieno rappresenta, infatti, una conquista importantissima che permette di intervenire sulla validità dell’azione formativa, contrastando fenomeni quali la dispersione scolastica e la povertà educativa. Rappresenta inoltre una risorsa per le famiglie che intendono far restare i figli a scuola anche in orario pomeridiano, offrendo un tempo scolastico più lungo con attività laboratoriali e didattiche innovative.

‘’Abbiamo richiesto al ministero le risorse d’organico per poter garantire il tempo pieno - ha dichiarato Patrizia Roccamatisi, dirigente scolastico - ottenendone l’assegnazione. Rappresenta per me e per la nostra istituzione scolastica il raggiungimento di un altro grande obiettivo. Saremo in grado così di offrire una formazione più solida e capace di impegnare gli alunni in attività specifiche grazie al tempo prolungato, favorendo le famiglie e rafforzando l’azione educativa. Il nostro istituto, che abbraccia le frazioni di Monreale, garantirà così un’offerta formativa varia e ancor più consistente”.