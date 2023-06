Festa di fine anno ieri alla scuola Guglielmo II

Protagonisti alunni, docenti, collaboratori e genitori. LE FOTO

MONREALE, 9 giugno – Si è concluso con una bella festa, ieri sera, l'anno scolastico della scuola Guglielmo di Monreale. Protagonisti tutti gli alunni delle classi terze della sede centrale e del plesso di Aquino che dopo un triennio salutano i loro docenti, che li hanno accompagnati nel loro percorso di crescita.

Nell'organizzazione dell'evento sono stati coinvolti i professori, i collaboratori scolastici e i genitori. I collaboratori, infaticabili lavoratori, hanno allestito il cortile interno della scuola e si sono adoperati nella realizzazione di una serata che ha coinvolto e divertito tutti, giovani e meno giovani.

I genitori, attraverso i rappresentanti delle classi, hanno curato il banchetto con aperitivi, bibite, cena fredda e torte. Al termine hanno voluto ringraziare tutti i docenti con un dono, segno di stima e gratitudine.

Gli insegnanti hanno salutato tutti gli alunni leggendo e consegnando ad ognuno di loro una lettera, per ricordare i tre anni passati e trascorsi in loro compagnia, unitamente ad una foto della classe, per augurare loro con tanto affetto ogni bene per la loro vita futura.

Atmosfera gioiosa, balli, canti, imitazioni dei professori, risate, allegria e condivisione ma anche tante emozioni provate e tante lacrime versate per la commozione dagli studenti.