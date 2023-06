Gli studenti-campioni della ''Veneziano-Novelli'' premiati dal ministro dello Sport, Andrea Abodi

La cerimonia ieri all'istituto Pio La Torre, in occasione della Giornata dello sport studentesco

PALERMO, 14 giugno – Gli alunni della scuola Veneziano-Novelli, vincitori del campionato regionale scolastico di calcio a 5, sezione “Cadetti”, sono stati premiati ieri dal ministro per lo sport e le politiche giovanili Andrea Abodi.

L'evento si è tenuto in occasione della Giornata dello sport studentesco, celebrata all'istituto Pio La Torre di Palermo, nel corso della quale la rappresentativa monrealese, accompagnata dal mister Paolo Scalia, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento insieme a tantissimi studenti della Sicilia arrivati alle finali regionali nelle varie discipline sportive.

Una manifestazione partecipatissima per testimoniare l'importanza dei valori sociali ed etici promossi dalle attività sportive e la valenza pedagogica delle scienze motorie nell'ambito dei percorsi educativi. Un' atmosfera di festa in cui l'entusiasmo dei ragazzi è stato il termometro di un successo che non è solo sportivo, ma è soprattutto formativo, e di cui è artefice la scuola che, grazie allo sport, si conferma, come ha affermato il ministro Abodi avamposto strategico per il recupero della marginalità sociale e l'inclusione dei più giovani.