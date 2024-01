Premiati in Comune gli alunni della Margherita di Navarra vincitori della medaglia d’oro

L’elaborato video premiato esalta uno dei monumenti naturalistici più identitari del territorio, il bosco di Casaboli

MONREALE, 17 gennaio – Ieri è stata una giornata davvero speciale per gli alunni della scuola Margherita di Navarra vincitori della medaglia d’oro tra le scuole secondarie di I grado all’ottava edizione del concorso nazionale “Missione cultura , i monumenti adottati dalle scuole italiane fari di luce nel deserto”.

Per l’occasione, infatti, sono stati ricevuti nella Sala rossa del municipio dal sindaco Alberto Arcidiacono e dagli assessori Sardisco e D’Eliseo che hanno voluto congratularsi con gli studenti per la loro partecipazione al concorso promosso dalla Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e quello della Cultura.

In particolare, la classe 3E ad indirizzo musicale dell’a.s. 2022-23, non potendo andare a Napoli a ritirare il premio a novembre 2023, ha ricevuto il riconoscimento direttamente dal primo cittadino di Monreale che ne ha valorizzato l’importanza alla presenza del dirigente scolastico, Patrizia Roccamatisi, e delle docenti Silvia Vaglica, referente del progetto, e Antonella Corso.

L’elaborato video premiato descrive ed esalta uno dei monumenti naturalistici più identitari del territorio, il bosco di Casaboli ed è stato realizzato dagli studenti seguiti dagli insegnanti Matteo Bobbio (docente di chitarra), Antonella Corso (docente di tromba) , Vito Pizzolato (docente di percussioni), Silvia Vaglica (referente e docente di pianoforte), Chiara Viola e Nunzia Cirri ( docenti di lettere).

Nella valutazione dell’elaborato da parte della commissione giudicatrice sono stati considerati come elementi premiali il coinvolgimento dei ragazzi nella valorizzazione del monumento; la trasmissione del significato dell’adozione e del sentimento di appropriazione del bene, attraverso l’espressa volontà di continuare a prendersene cura; la scelta del monumento finora neanche inteso come tale; la partecipazione della classe nell’apprendimento della storia del monumento adottato. Per la commissione giudicatrice colpisce nel video, dove è presente la classe al lavoro, l’originalità, l’interiorizzazione e il senso di gioia che accompagna l’inizio di questa che viene considerata come un’avventura da vivere insieme, fuori dalle mura scolastiche, permeata dall’arte della musica.

La dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa che rilancia l’azione della scuola per la valorizzazione di un territorio in crescita grazie alle sue energie migliori, ringraziando con orgoglio gli alunni e anche i docenti coinvolti. Il sindaco di Monreale ha concluso l’incontro complimentandosi con tutti i presenti per l’impegno profuso con dedizione nel dare lustro alla città di Monreale, rendendola così migliore.

L’elaborato è pubblicato nell’atlante nazionale dei monumenti adottati dalle scuole al seguente link: https://www.atlantemonumentiadottati.com/adozione/2022-2023-i-s-margherita-di-navarra-il-bosco-di-casaboli/