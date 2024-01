La scuola Margherita di Navarra amplia l’offerta formativa

Iscrizioni Aperte dal 18 gennaio al 10 febbraio. All'interno tutte le informazioni utili

MONREALE, 18 gennaio - La scuola Margherita di Navarra comunica al territorio l’avvio delle procedure di iscrizione degli alunni del primo ciclo a partire dal giorno 18 gennaio per l’anno scolastico 2024/2025.

Anche per il prossimo anno scolastico é ampia l’offerta formativa proposta al territorio. Per tutte e tre le frazioni di Pioppo, Villaciambra e San Martino delle Scale sarà possibile iscrivere gli alunni alle sezioni e alle classi a tempo normale e a tempo prolungato:

Infanzia

San Martino delle Scale: sezioni a TR (25 ore) e sezione a TN(40 ore);

VILLACIAMBRA: sezioni a TR (25 ore) e sezione a TN(40 ore);

Pioppo: sezioni a TR (25 ore) e sezioni a TN(40 ore).

Le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia sono cartacee, é possibile scaricare i moduli di iscrizione dal sito web

www.icsmargheritadinavarra.edu.it o richiederli presso i plessi della scuola dell’infanzia delle tre frazioni. Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado le iscrizioni alle classi prime saranno possibili esclusivamente online, mediante l’accesso con SPID/CIE/CNS/EIDAS dalla piattaforma UNICA all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni

L’offerta formativa per la Scuola Primaria è la seguente: per tutti i plessi delle frazioni di Pioppo, Villaciambra e San Martino delle Scale sarà possibile optare per il tempo normale (27 ore) o per il tempo pieno (40 ore).

Per la Scuola secondaria di primo grado da quest’anno scolastico sarà possibile frequentare i percorsi ad indirizzo musicale in tutti e tre i plessi, con la destinazione di uno strumento specifico (a scelta delle famiglie e maggiormente richiesto tra gli strumenti disponibili, chitarra, tromba, percussioni e pianoforte) per i plessi di San Martino delle Scale e di Villaciambra. I percorsi ad indirizzo musicale saranno attivati al raggiungimento di un minimo di 4 e un massimo di 6 alunni per strumento e si svolgeranno con modalità differenti per ciascun plesso.

Pioppo presenta l’offerta formativa più ampia: percorso ordinario, con opzione musicale a scelta delle famiglie e non obbligatoria (30+3); percorso a tempo prolungato con opzione musicale a scelta delle famiglie e non obbligatoria (36+3); percorso a tempo pieno (40 ore). Villaciambra e San Martino delle Scale offrono al territorio due possibilità di tempo scuola: percorso ordinario, con opzione musicale a scelta delle famiglie e non obbligatoria (30+3); percorso a tempo pieno (40 ore). Tutte le attività si svolgono dal lunedì al venerdì.

L’offerta formativa é inoltre ampliata da percorsi curricolari ed extracurricolari: il progetto lettura, già da tre anni inserito a pieno titolo nelle attività curricolari, permette agli alunni delle classi dei docenti che ne fanno richiesta di fruire di un dispositivo per la lettura dei libri in formato digitale (e-reader); il percorso, a partire dal prossimo anno scolastico, sarà implementato grazie all’acquisto di ulteriori e-reader e di MLOL, una piattaforma di prestito digitale che arricchirà ancora di più il già cospicuo numero di libri digitali presenti nell’istituto; il progetto STREAM, interdisciplinare che, unitamente ai percorsi curricolari sulle discipline STEM, affrontate fin dalla scuola dell’infanzia, si pone l’obiettivo di colmare il divario di genere nello studio delle discipline scientifiche; il progetto Classe 3.0 che si pone l’obiettivo di supportare l’apprendimento degli alunni e di fornire occasioni per acquisire competenze digitali e un uso critico e consapevole della rete mediante l’utilizzo di iPad in classe, strumenti che favoriscono un approccio interattivo all'apprendimento, mediante attività coinvolgenti che stimolano la curiosità e sviluppano le capacità di ragionamento critico degli studenti.

Ai progetti curricolari si affiancano i percorsi extracurricolari (PON, PNRR), svolti oltre l’orario ordinario delle attività didattiche, volti al potenziamento delle competenze di base, allo sviluppo dei temi della creatività e dell’intelligenza emotiva; percorsi che tendono a promuovere competenze interpersonali, empatia e resilienza, mediante la predisposizione di ambienti di apprendimento in cui gli studenti si sentano sostenuti nell'esplorare la propria identità, che favoriscono la collaborazione tra gli studenti, incoraggiano lavori di gruppo e promuovono l'apprendimento collettivo.

L’istituto é inoltre accreditato per i progetti Erasmus+, progetti che prevedono la mobilità di alunni e docenti nei Paesi della Comunità Europea, una splendida opportunità di confronto con i coetanei d’Europa per le alunne e gli alunni che frequentano la nostra scuola , fin dalle classi della scuola primaria.

Il nostro impegno va quindi oltre la trasmissione di conoscenze; miriamo a formare individui completi, pronti ad affrontare sfide e ad adattarsi a un mondo in continua evoluzione. Con le iscrizioni ora aperte, si rinnova il nostro invito a essere parte della nostra comunità scolastica, dove crescere non è solo un processo didattico ma anche un'esperienza coinvolgente.

Tutte le informazioni di dettaglio sull’offerta formativa possono essere consultate sul portale Scuola in chiaro, dove é possibile leggere il nostro PTOF, all’indirizzo: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PAIC85800D/ics-margherita-di-navarra/

La segreteria é a disposizione dell’utenza per offrire supporto nella procedura di iscrizione tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il lunedì e il venerdì dalle 15:00 alle 16:00.