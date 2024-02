Collaborazione tra Rotary e scuola Guglielmo: al via il progetto ''I benefici dello sport e dell’alimentazione mediterranea''

Si tiene nella sede scolastica di Aquino

MONREALE, 8 febbraio - La Primula inaugura il progetto gratuito su sport e alimentazione mediterranea ad Aquino. Nella scuola Guglielmo II è stato dato il via al progetto “I benefici dello sport e dell’alimentazione mediterranea” promosso dall'associazione sportiva di Monreale, il Rotary Palermo Monreale e il Rotary Palermo Agorà.

Quest'iniziativa, approvata dalla dirigente scolastica, Irene Bornelli, punta a promuovere uno stile di vita sano e l'alimentazione mediterranea, con particolare attenzione al consumo di pesce azzurro tra i giovani. L'inaugurazione, avvenuta ieri, ha visto la partecipazione di Liliana La Rocca per la dirigenza scolastica, dei rappresentanti della ASD Primula e dei presidenti del Rotary, Gina Di Prima e Salvatore Romano, insieme ai numerosi ragazzi partecipanti. Il progetto, iniziato già a gennaio, prevede due allenamenti settimanali gratuiti di pallavolo.

Presso l’istituto saranno, poi, svolti alcuni incontri con i referenti del Rotary, medici e specialisti del settore alimentare congiuntamente agli insegnanti della scuola, volti a sensibilizzare gli studenti sulla corretta alimentazione e in particolare, sui benefici del consumo del pesce azzurro.

“Siamo molto onorati di poter rendere un servizio gratuito a favore della nostra comunità. Attraverso questa collaborazione sinergica - afferma Cristina Russo, presidente della Primula - ci si auspica di creare un impatto positivo e duraturo sulla vita dei ragazzi, fornendo loro le conoscenze necessarie per adottare scelte alimentari consapevoli e per mantenere uno stile di vita attivo ed equilibrato”.

La professoressa Liliana La Rocca ha sottolineato l'importanza di questo progetto nell'educare i giovani alla cultura della salute e dell'alimentazione, favorendo l’aggregazione sociale e la collaborazione del gruppo attraverso la pallavolo.

“Questo progetto è stato voluto fortemente - continua Gina Di Prima - perché non solo abbiamo offerto ai ragazzi la possibilità di fare sport, utilissimo alla loro età, ma perché permettera' loro di imparare ad alimentarsi e a non dare ascolto agli spot pubblicitari che sponsorizzano "cibo spazzatura" “.

L'inaugurazione di questo progetto segna l'inizio di un percorso fondamentale per i ragazzi che ci si augura possa durare negli anni.

“Un ringraziamento particolare - dice infine Salvatore Romano - va alla dirigente scolastica che ha accolto con entusiasmo questa nostra proposta, partecipando attivamente alla sua realizzazione”.

Oltre agli studenti della scuola, il progetto è stato offerto ai ragazzi della Casa del sorriso, associazione Onlus operante a Monreale per l’attività socio assistenziale dei minori.