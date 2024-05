La scuola d’infanzia Fantasylandia diventa ad indirizzo musicale: oggi l’inaugurazione

Sarà l’unica della provincia di Palermo

MONREALE, 25 maggio – E’ avvenuta oggi l’inaugurazione alla scuola d’infanzia Fantasylandia di Monreale, quale scuola ad indirizzo musicale. Un traguardo di grande prestigio per l’asilo che potrà proporre ai propri bambini questo importante argomento.

Sono intervenuti il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, il presidente della FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Dario Cangialosi, il presidente della Siimus (Società Italiana Indirizzo Musicale Scuole Materne) Francesco D'Aprea, la direttrice della scuola dell'infanzia paritaria Maria Rita Rubino e la coordinatrice educativa e didattica Francesca Gambino.

“In questi 15 anni di attività – afferma una nota della scuola – abbiamo offerto un servizio educativo per la prima infanzia finalizzato a promuovere e a incentivare lo sviluppo psico-fisoco, cognitivo, affettivo e sociale del bambino attraverso la proposta quotidiana di un ambiente e di specifiche attività adeguatamente stimolanti e attraverso un lavoro sinergico con le famiglie.

Da sei mesi la coordinatrice educativa insieme alla direttrice si sono interessate, infornate e preparate sulle modalità di acquisire li status di "scuola dell'infanzia ad indirizzo musicale".

E oggi diciamo con orgoglio che siamo l'unica scuola in tutta la provincia di Palermo. La scuola dell'infanzia Fantasylandia ad indirizzo musicale sarà una sperimentazione che partirà da settembre 2024 per i bambini della sezione Primavera (2/3 anni) e per le due sezioni di infanzia (3/4/5 anni), avendo siglato una convenzione con la SIIMUS per un biennio. La musica in tutte le sue forme diventerà un mood di tutto il progetto didattico annuale dando carattere e specificità a tutto il percorso educativo dei bambini”.