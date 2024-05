I bambini della Badiella a scuola di legalità

L’iniziativa si è tenuta nel giorno della commemorazione delle vittime della mafia. LE FOTO

MONREALE, 25 maggio – Lo scorso 23 maggio è stata ricordata la giornata della legalità, volta a commemorare le vittime di mafia e coloro che hanno lottato per la legalità, a volte dando la vita.

Alla scuola dell’infanzia Guglielmo II, plesso Badiella si è affrontato il tema legalità coi i piccolissimi alunni durante tutta la settimana, con la convinzione che questi argomenti attecchiscano nelle menti degli alunni, li facciano diventare cittadini più consapevoli e li sensibilizzino, solo se affrontati precocemente.

Gli insegnanti si sono posti da tempo la domanda su come agire quando gli alunni sono ancora troppo piccoli per concetti così importanti e la risposta che si sono dati è che i bambini non vanno mai sottovalutati e che non bisogna rinunciare a parlar loro di concetti complessi.

Ecco perché, con quelle che sono state ritenute le giuste strategie, hanno avviato in questi giorni gli alunni alla conoscenza dei concetti più alti: legalità, rispetto, libertà.

Ovviamente queste tematiche saranno riprese e consolidate nel tempo, così come si fa per molti altri concetti ed argomenti che si affrontano a scuola.

Punto cardine dell’attività del 23 maggio offerta agli alunni nella “Giornata della legalità” è stata la visione di una video dal titolo “ L’appello” presente da tempo sulla piattaforma Youtube.

Dopo la visione del video gli insegnanti hanno spiegato con parole semplici ed esempi, tratti dalle esperienze di vita dei bambini, il concetto di legalità.

Si è discusso poi tutti insieme in merito al video, dando libera espressione ai bambini che sono intervenuti nella conversazione.

Momento emozionante è stato quando tutti i bambini hanno intonato l’Inno di Mameli. Il lavoro è poi continuato separatamente nelle varie sezioni, con giochi di ruolo A conclusione della giornata i bambini hanno realizzato un artefatto a tema legalità, che hanno portato a casa.