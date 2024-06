Veneziano-Novelli, si conclude il progetto ''Emozioni in movimento''

La manifestazione si è tenuta ieri al PalaMangano. LE FOTO

MONREALE, 6 giugno – Si è concluso ieri, con una partecipata manifestazione al PalaMangano di Palermo, il progetto della Veneziano-Noveli "Emozioni in movimento: Pappa e Yoyo alla riscossa".

Promosso dall'Ufficio Scolastico Regionale e rivolto alla scuola dell'infanzia, il percorso formativo di carattere sperimentale, coordinato dal docente referente Gianpiero Lo Piano Rametta, ha visto coinvolti tantissimi bambini nella realizzazione di attività motorie impiegate come strumento privilegiato di inclusione.

A fare da sfondo integratore la storia di Pappa e Yoyo, una favola sulle emozioni che, come un filo rosso, ha favorito l'integrazione del linguaggio verbale, gestuale e motorio. Una proposta riuscita per favorire nei piccoli alunni il senso della cooperazione, la consapevolezza delle emozioni e lo sviluppo di relazioni positive.