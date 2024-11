Anche la Veneziano-Novelli ha aderito alla Giornata della Gentilezza

Un incontro con gli alunni della scuola elementare per riaffermarne il valore

MONREALE, 18 novembre – Anche la scuola Veneziano-Novelli di Monreale ha aderito alla Giornata della Gentilezza, ospitando le iniziative del Rotary Club International.

Il Rotary ha scelto di condividere il tema della gentilezza con i bambini della scuola elementare “Pietro Novelli” e con la cittadinanza. All’iniziativa hanno preso parte Serafina Buarnè, Gina Di Prima Past Presidents del Rotary Club Palermo – Monreale, Giulia Tagliavia attuale presidente, Nina Alessi, delegata agli eventi, e Mariella Accardi, socio.

“Il Rotary Club International aderisce ogni anno alla giornata mondiale della gentilezza, che si celebra il 13 novembre in tutto il mondo – afferma Serafina Buarnè, Pastpresident del Rotary club – Questa mattina abbiamo incontrato i bambini della scuola Pietro Novelli con i quali, già a partire dallo scorso anno, abbiamo iniziato un percorso educativo sul tema della gentilezza. Questo termine – continua – non indica solamente la buona educazione, ma esprime anche un modo di relazionarsi con gli altri che contribuisce non solo al benessere personale, ma anche al benessere mentale.

I bambini hanno introiettato talmente bene questo concetto che, quest’anno, in questo nuovo incontro, hanno prodotto elaborati con espressioni evocative delle modalità diverse con cui si esprime questa virtù. Nel pomeriggio abbiamo offerto alla cittadinanza mazzolini di fiori insieme a bigliettini con iscritto frasi evocative sulla gentilezza. Ci teniamo a ringraziare Elisa Favaloro e tutti gli insegnanti che si sono adoperati affinché l’iniziativa potesse essere organizzata”.