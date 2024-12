Veneziano-Novelli, il 16 e 17 dicembre le due giornate dedicate all’Open Day

La scuola presenta alle famiglie il proprio progetto educativo

MONREALE, 11 dicembre – "Le vie dell'apprendimento", due giornate dedicate all'orientamento in entrata nell'agenda dell'istituto "Veneziano Novelli", per presentare alle famiglie del territorio il progetto educativo della scuola, gli spazi didattici e le risorse.

Il programma orientativo prevede appuntamenti distinti per ciascun ordine scolastico. Il 16 e il 17 dicembre, rispettivamente Open Day delle medie e, il giorno dopo, Open Day della primaria e della scuola dell'infanzia, la cittadella scolastica si "aprirà" ai genitori e ai futuri alunni che avranno la possibilità di percorrere le molteplici "strade" disciplinari che fondano il curriculum dell'istituto.

Una segnaletica simbolica guiderà le famiglie all'interno dei percorsi di sviluppo delle competenze per il futuro. Laboratori multilinguistici, Stem, Coding e Robotica, laboratori scientifici ed attività col microscopio digitale, laboratori musicali, artistici, teatrali, inclusivi, laboratori storico-letterari, attività di editing e realtà virtuale. Tante "vie", tanti "segnali stradali", tante opportunità didattiche da percorre verso un'unica meta, l'apprendimento per la formazione dei futuri cittadini.